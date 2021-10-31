【香港經濟】陳茂波：全年GDP增長料貼近6.5%　再提中港通關對港樞紐地位至關重要

▲ 財政司司長陳茂波預期，香港今年全年的實際經濟增長會接近5.5%至6.5%的區間上限。

香港第3季本地生產總值（GDP）預估數字周一（11月1日）公布。財政司司長陳茂波相信，第3季經濟增長數字仍然不俗，同時預期今年全年香港的實際GDP增長會接近5.5%至6.5%的預測區間上限。

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他在網誌中又提到，政府正積極爭取中港恢復通關，冀盡快恢復與內地人員的正常往來，為香港經濟復甦提供重要支持動力。他又指，香港同時是連繫內地和世界的商業樞紐，很多在本港設立公司的外國企業，在內地均有業務，因此可以與內地免檢疫通關，便可以方便有關企業的人員到內地視察和洽談生意，對維持本港樞紐地位非常重要。

陳茂波：第3季經濟增速或不及上半年 勿忽略外圍暗湧

陳茂波指出，上半年香港經濟按年增長7.8%，由貿易和消費相關指標評估，香港經濟的復甦在近月更加穩固，相信第3季經濟增長數字仍然不俗，但考慮到上半年經濟反彈速度遠較預期強勁，加上去年下半年基數較高，第3季經濟的按年增幅應該會低於上半年。

展望今年第4季，由於環球經濟增長已有見頂回落跡象，香港貨物出口的增速料將放緩。政府8月中預測2021年全年經濟增長為5.5%至6.5%，按照目前的趨勢，陳茂波預計，今年全年的實際增長數字應會接近預測區間上限。

陳茂波表示，香港經濟的復甦勢頭雖然穩固，但不能忽略如變種病毒、供應瓶頸、能源和大宗商品價格高企導致物價上升的壓力、歐美央行及地緣政治局勢等外圍暗湧。在制訂明年的財政預算案時，他將會就香港經濟明年的增長作出預測。

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