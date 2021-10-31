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澳洲3地居民外遊回國免隔離 允新西蘭齊針旅客入境

環球社會熱點 19:07 2021/10/31

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經歷長時間嚴格防疫後，澳洲在新冠肺炎疫苗接種率持續提升，多個地區陸續解決防疫限制，包括外遊。澳洲政府宣布周一起，坎培拉等3地完成疫苗接種居民可自由出境，回國後免隔離。同時，澳洲與新西蘭亦重啟免隔離入境措施。

澳洲首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離 【下一頁】

澳洲貿易、旅遊及投資部長特漢（Dan Tehan）周日（31日）表示，周一（11月1日）起新西蘭已完成疫苗接種旅客，入境澳洲可免隔離，是次為澳洲自去年3月以來，首次對對外重開邊境。特漢指，恢復新西蘭旅客到澳洲免隔離旅行，是澳洲復甦道路的重要標誌。

另外，澳洲悉尼所在的新南威爾士州（NSW）、墨爾本所在的維多利亞州（Victoria）及首都坎培拉地區（Canberra）居民周一起，若完成疫苗接種後可自由出國旅行，回國後無需接受隔離。澳洲其他地區居民，仍需在入境後在酒店或居家隔離14日。

8成接種率唔夠安全 澳洲學者警告開關或令確診激增 【下一頁】

新南威爾士州、維多利亞州及坎培拉地區16歲或以上居民中，8成以上，即約1,400萬人已完成疫苗接種。澳洲全國近77%民眾已完成疫苗，逾88%已接種首劑疫苗。惟消費者權益保護組織Choice調查結果顯示，只有23%澳洲民眾對明年旅行計劃充滿信心。

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責任編輯：李俊儀

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