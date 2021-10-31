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泰國再放寬國際旅行 增17個地區免隔離入境

環球社會熱點 19:06 2021/10/31

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隨著各國新冠肺炎疫苗接種率提升，多國開始放寬旅遊限制措施。泰國宣布周一起，增加17個國家及地區的完成疫苗接種旅客入境後，可獲豁免隔離。泰國的新名單暫時為亞洲最大，亦可能是當地旅遊業的轉捩點。惟有泰國民調顯示，6成民眾認為尚未準備好對外開放邊境。

BLACKPINK成員Lisa返泰國慶開關？ 經紀公司否認 【下一頁】

泰國進一步擴大已完成疫苗接種旅客入境免隔離名單至63個國家和地區。外交部上周六（30日）晚更新名單，新增17個國家及地區包括尼泊爾、台灣、英國、美國等，周一（1日）起生效。未完成疫苗接種旅客則需在得到泰國政府批准的酒店內，隔離10日。

泰國當局要求，旅客入境時需出示陰性新冠病毒檢測證明。在指定酒店居住一晚，等待入境後的陰性檢測報告出爐後，旅客便可在泰國自由旅遊。

若旅客來自未列入名單國家地區但已完成疫苗接種，則可入境泰國曼谷、布吉島（Phuket）等16個旅遊氣泡地區。在當地逗留7日後，才允許到訪泰國其他地區。《彭博社》報道，是次為泰國疫情爆發以來，最大型的國際旅遊措施放寬政策。據悉，泰國疫情前1年可接待近4,000萬名遊客。

泰國開放46地打齊疫苗者免隔離入境 港人有份 【下一頁】

目前泰國約44%人口完成疫苗接種，約6成人口最少接種1劑疫苗。當地部分地區疫苗接種率較高，如曼谷有78%人口完成接種，普吉島則有77%。惟泰國近期有民調顯示，60.1%受訪者認為當地尚未準備好對外開放。

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責任編輯：李俊儀

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