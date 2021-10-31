【騰訊700】騰訊邁出元宇宙第一步？　《王者榮耀・世界》宣傳片首亮相

▲ 騰訊邁出元宇宙第一步？ 《王者榮耀・世界》宣傳片首亮相

元宇宙概念不斷升溫，Facebook（美：FB）都要改名主攻元宇宙。作為中國科技龍頭之一的騰訊 （00700） 亦積極部署拓展元宇宙領域。騰訊在拓元宇宙同時，首次發布《王者榮耀》IP新遊戲《王者榮耀・世界》的公開遊戲實錄畫面。據悉，《王者榮耀・世界》是一款開放世界RPG（角色扮演）遊戲，未來將面向全球多平台發行。

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據王者榮耀的官方微博顯示，這款新遊戲是與科幻作家劉慈欣合作，將其小說《詩雲》與《王者榮耀・世界》進行靈感共創，將更多屬於東方的文化和想象力帶給世界。未來《詩雲》還將與王者榮耀系列更多遊戲合作，探索科幻文學與遊戲交融帶來的新可能，共同打造屬於東方的數字文化IP。

元宇宙近期成為一眾科網企業瞄準的新大陸，騰訊亦正在元宇宙範疇進行部署。據報公司上月已經申請註冊「王者元宇宙」、「天美元宇宙」等商標。

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記者：梁安琪