【美國航空業】強烈風暴阻礙人員調配　 美國航空周末取消1400多個航班

▲ 由於天氣惡劣和人員短缺，美國航空公司（American Airlines）表示，該企被迫在本周末取消了1400多個航班。（法新社圖片）

由於天氣惡劣和人員短缺，美國航空公司（American Airlines）表示，該企被迫在本周末取消了1400多個航班。

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根據航班跟蹤網站FlightAware顯示，上周五（29日），已有738架，即近25%的美國航班延誤，342個航班取消；而美國航空於29日和30日已取消了927個航班，31日將有480個航班取消。由於有成千上萬的乘客打算在萬聖節周末出行，不少人在Twitter上向航空公司表達他們的不滿。

該公司表示，其最大樞紐達拉斯／沃斯堡國際機場連續兩天遭受強風吹襲，飛機無法下降，北卡羅來納州樞紐夏洛特市的航班也同樣受到影響。

據CNN報道，美國航空的負責人表示，「強烈風暴阻礙公司在達拉斯樞紐的運輸，機組人員難以執行他們的例行飛行，導致人員配置緊張」。

為解決員工短缺問題，美國航空計劃招聘更多員工。該企表示，正在增加全部業務的人員配置，預計至今年12月底，約有近1800名空服員結束休假回到崗位。此外，該公司也將增聘600名空服員以及4000名機場員工。

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責任編輯：李智美