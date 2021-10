Elon Musk :考慮創辦大學 名為「德州理工學院」

Tesla股價持續破頂之際,Tesla CEO兼世界首富Elon Musk又有新搞作!他早前在Twitter 發文,表示考慮創辦一間新大學,名為「德州理工學院」(Texas Institute of Technology & Science),更表示,這所大學將會是「史詩式的」(It will have epic merch)及受人敬佩(Universally admired)。該貼文引起熱議,「德州理工學院」的字母縮略詞(TIOTS)在周五成為Twitter在美國排名前 25 的熱門排行。

事實上,Elon Musk早前曾多番表,其聘請員工不看學歷,不要求PHD,甚至只有高中學歷也可以,看的只有能力。而Elon Musk本人也曾修讀史丹福大學念應用物理與材料科學博士學位,然而在入學兩天後就輟學。據報道指,Tesla的所有員工,皆由Elon Musk親自審批。

Tesla股價在業績公布後持續破頂,令Elon Musk 個人資產正式突破 3,000 億美元,是史上首位身價3,000 億美元的人,資產價值超越了芬蘭、越南、智利等國家的國內生產總額。

編輯:黃銳