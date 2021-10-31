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Elon Musk :考慮創辦大學 名為「德州理工學院」

環球政經 18:59 2021/10/31

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Tesla股價持續破頂之際，Tesla CEO兼世界首富Elon Musk又有新搞作！他早前在Twitter 發文，表示考慮創辦一間新大學，名為「德州理工學院」（Texas Institute of Technology & Science），更表示，這所大學將會是「史詩式的」（It will have epic merch）及受人敬佩（Universally admired）。該貼文引起熱議，「德州理工學院」的字母縮略詞（TIOTS）在周五成為Twitter在美國排名前 25 的熱門排行。

事實上，Elon Musk早前曾多番表，其聘請員工不看學歷，不要求PＨＤ，甚至只有高中學歷也可以，看的只有能力。而Elon Musk本人也曾修讀史丹福大學念應用物理與材料科學博士學位，然而在入學兩天後就輟學。據報道指，Tesla的所有員工，皆由Elon Musk親自審批。

Tesla股價在業績公布後持續破頂，令Elon Musk 個人資產正式突破 3,000 億美元，是史上首位身價3,000 億美元的人，資產價值超越了芬蘭、越南、智利等國家的國內生產總額。

【職場熱話】HR被求職者拒絕面試 怒向上司投訴稱其不知好歹 網民：誰也有選擇的權利【見下一頁

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編輯：黃銳

德克薩斯 Twitter Tesla IVE 中學 業績公布 A股 美元

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