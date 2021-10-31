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【萬聖節商機】萬聖節酒吧生意急增5成　業界反映已回復疫前水平

商業 17:42 2021/10/31

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香港酒吧業協會主席錢雋永表示，業界的生意已大致回復疫前水平，萬聖節的人流明顯大增，生意額比上年高出約5成，人均消費約300至500元。（資料圖片）

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，業界的生意已大致回復至疫前水平，萬聖節的人流明顯大增，生意額比上年高出約5成，人均消費約300至500元。他反映，由於政府在6月放寬對業界的防疫限制，7月的生意已明顯好轉，有約7成的升幅，因此對萬聖節生意大增不感意外。客人當中以年輕人居多，可見該年齡段也有一定的接種率，有助酒吧經營時長，業界對前景感明朗。

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他續指，上年的10月疫情依然嚴重，市民根本不敢出門，基數較低。今年無法外遊只能待在家中，因此今年節日有「爆發性消費」，尤其是蘭桂坊的酒吧生意明顯大增。他又預計，熱潮能持續至聖誕，屆時的生意額同樣能比上年升約5成。

但派對場地Party Time負責人鄭生表示，受限聚令所限，萬聖節只及以前大約5成的生意額，並指推出優惠亦難以吸引顧客。他解釋，由於政府規定派對場地的顧客需全部接種疫苗，當中只要有1、2名客人顧及健康理由未接種，就一群人皆無法光顧。

他又表示，其派對場地有10間房間，光是租金已要5萬元，政府給業界一次過4萬元的補貼帶來的幫助微乎其微。他又指出，以往節日的房間價格即使調高亦能吸引顧客，但業界對今年的萬聖節以至聖誕節的生意並不樂觀。

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責任編輯：李智美

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