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拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦

環球經濟金融 17:50 2021/10/31

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20國集團（G20）於意大利首都羅馬舉行一連兩日會議，商討多項議題，包括經濟﹑氣候及環境等。其中美國總統拜登在會議期間，提出要求G20中的能源生產國增加供應，幫助全球從新冠肺炎疫情中恢復經濟發展。

沙特承諾2060年淨零排放 冀成最大氫氣供應商  【下一頁】

俄羅斯否認利用能源作政治武器 願增天然氣供應量 【下一頁】

全球經濟近來漸見復甦，但能源供應卻未有追上需求，石油及天然氣價格急升。部分G20能源生產國如俄羅斯及沙特阿拉伯等未有增加供應，滿足其他國家的使用需求，引發能源供應短缺及價格爆升。

美國總統拜登（Joe Biden）政府官員透露，拜登在會議中促請一眾G20能源生產國加大產出，確保全球經濟復甦持續。官員更指出，G20會議後，美國與盟友商討，如何讓石油輸出國組織（OPEC）及其成員提高產出。不過，官員指G20領袖未有就能源問題，為OPEC成員國訂立目標。

法國總統馬克龍亦憂慮能源問題，促請G20會議推動維持能源價格穩定，避免損害「後疫情時期」的全球經濟恢復。由於天然氣儲存量不足及需求上升，歐洲今年的天然氣價格飆升，升幅高達600%。

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責任編輯：吳漢培

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