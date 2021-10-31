【美股戰報】微軟市值超越蘋果 成全球最大市值公司

周五（10月29日）美國道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數集體創收盤新高。周五美股的焦點，放在蘋果及亞馬遜的季績，結果蘋果因受到供應鏈影響，第四季營收表現不如預期，財報公布後股價下挫1.82%，收報149.8美元，令同日升2.24%的微軟，市值超越蘋果，成為全球市值最高的上市公司。

微軟 周五上漲 2.24% ，收報331.62 美元，市值達到 2.49 萬億美元，而蘋果市值為 2.45 萬億美元。微軟股價今年以來上漲約 47%，蘋果股價上漲約 15%。

蘋果第四季營收低於預期主要是受供應鏈影響，蘋果CEO庫克（Tim Coo）表示，晶片荒導致銷售減少 60 億美元。此外，蘋果 iPhone 營收成長僅比去年同期成長 47%，遜於分析師預期。反觀微軟，周三公布的季報，在 Azure 和其他雲端服務營收成長 50% 的帶動下，整體營收比去年同期成長 22%，為自 2018 年以來最快成長速度，令其股價在當日大升4.21%，創歷史新高，單周則升7.26%。

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編輯：黃銳