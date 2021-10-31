  • 24°C
香港時間 : 20211031日 (日) 19:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股戰報】微軟市值超越蘋果 成全球最大市值公司

環球政經 19:01 2021/10/31

分享：

周五（10月29日）美國道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數集體創收盤新高。周五美股的焦點，放在蘋果及亞馬遜的季績，結果蘋果因受到供應鏈影響，第四季營收表現不如預期，財報公布後股價下挫1.82%，收報149.8美元，令同日升2.24%的微軟，市值超越蘋果，成為全球市值最高的上市公司。

微軟 周五上漲 2.24% ，收報331.62 美元，市值達到 2.49 萬億美元，而蘋果市值為 2.45 萬億美元。微軟股價今年以來上漲約 47%，蘋果股價上漲約 15%。

蘋果第四季營收低於預期主要是受供應鏈影響，蘋果CEO庫克（Tim Coo）表示，晶片荒導致銷售減少 60 億美元。此外，蘋果 iPhone 營收成長僅比去年同期成長 47%，遜於分析師預期。反觀微軟，周三公布的季報，在 Azure 和其他雲端服務營收成長 50% 的帶動下，整體營收比去年同期成長 22%，為自 2018 年以來最快成長速度，令其股價在當日大升4.21%，創歷史新高，單周則升7.26%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

標準普爾500指數 歷史科 晶片 庫克 雲端 銷售 美股 雲端 美元

上一篇文章

極兔速遞68億收購百世集團國內快遞業務

下一篇文章

Elon Musk :考慮創辦大學 名為「德州理工學院」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【著數優惠】港人集體回憶Pizza Hut沙律吧回歸 堂食消費加40蚊即可玩1次「沙律層層疊」
【著數優惠】港人集體回憶Pizza Hut沙律吧回歸 堂食消費加40蚊即可玩1次「沙律層層疊」
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
【新盤開售】日出康城新盤海茵莊園首輪開售438伙 折實價388.8萬元起 代理：年輕客戶比例高 料約一半有「父幹」
【新盤開售】日出康城新盤海茵莊園首輪開售438伙 折實價388.8萬元起 代理：年輕客戶比例高 料約一半有「父幹」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
英國慳妹35歲達財務自由 如何成功慳出過千萬 ?
英國慳妹35歲達財務自由 如何成功慳出過千萬 ?