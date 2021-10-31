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極兔速遞68億收購百世集團國內快遞業務

股樓投資 19:19 2021/10/31

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阿里巴巴（09988）持股達33%的國內物流公司百世集團周五表示，將把其在國內的快遞業務，出售給極兔速遞（J&T Express）。該交易為純現金交易，包含債務融資，價格大約68人民幣。預計將於2022年上半年完成。

百世將會在近期收到一筆38億人民幣的現金。本次交易不涉及百世集團的快運和海外快遞等業務。百世集團董事長周韶寧，表示伴隨新冠疫情持續挑戰，這次交易使公司能夠專注在基於供應鏈的物流解決方案，從而更好地發揮自身優勢。財報顯示，2020年百世集團實現營收300億元，其中，快遞營收194.18億元，佔比接近65%。從2015年到2020年，百世集團累計虧損約64億元。

極兔速遞是一家總部位於印度尼西亞的跨國速遞物流企業，成立於2015年。公司的業務經營遍及印尼、馬來西亞、越南、泰國、中國、新加坡及柬埔寨等，並以進取價格及擴充見稱，有指在內地的業務近九成皆來自另一電商拼多多。今年中有報道指，極兔速遞擬由美轉港IPO，集資約78億元。

而百世集團成立於2007年，於2017年9月20日在美國紐交所上市，阿里巴巴是百世集團最大的股東，持股達33%。

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編輯：黃銳

阿里巴巴 經濟 阿里巴巴－SW（09988） 香港 IPO 印度 道瓊斯工業平均指數 中國

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