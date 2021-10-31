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【萬聖節商機】萬聖節市集人流暢旺　節慶物品最受歡迎　銷售額較上星期高4倍

商業 17:24 2021/10/31

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不時舉辦市集的「糖街製片廠」，也在10月29日至31日期間舉辦鬼混市集。（梁偉榮攝）

萬聖節又到，各區有市集在這期間舉行應節。不時舉辦市集的「糖街製片廠」，也在10月29日至31日期間舉辦市集。其創辦人之一羅先生表示，萬聖節人流暢旺，並指出：「今個星期無特別宣傳」，人流也明顯高於上星期兩倍以上。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

檔主們也看好今次市集的銷售。主售氣球的「小角落」負責人Ashley指出，萬聖節市集的銷情較平日好，尤以節日相關的氣球最受歡迎。她透露，與場內上星期另一個市集比較，其每日只有200元至300元收入，萬聖節尤以周末單日銷售額1,200元，高約4倍。

【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽　虛擬貨幣「SQUID」作入場費

售賣卡通耳環的「amibijouxhk」負責人李小姐認為：「（生意）幾好」，發現這三日的人流很多，但昨日市民的消費意慾才明顯暢旺。

她續指，銷售額在預期之內，皆因銷售額與其他市集相若，以每對48元的耳環最暢銷。然而，她也指出，萬聖節銷量較多，較其他市集多約10%。

【大灣區】大灣區青年就業計劃入職率低　調查：僅半數受訪者了解計劃

記者：馬意文

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