中國決定申請加入「數碼經濟夥伴關係協定」

據彭博社報道，中國國家主席習近平在以視頻方式出席G20領導人在羅馬舉行的峰會發表講話時，宣布，中國已決定申請加入《數碼經濟夥伴關係協定》（Digital Economy Partnership Agreement、簡稱DEPA）。

他表示，中國高度重視數字經濟國際合作，已經決定申請加入《數碼經濟夥伴關係協定》，願同各方合力推動數字經濟健康有序發展。他也呼籲各國共同探討制定反映各方意願、尊重各方利益的數碼治理國際規則，積極營造開放、公平、公正、非歧視的數字發展環境。

由新加坡發起的DEPA，是全球首個關於數位經濟合作的國際協定。它涵蓋的課題包括電子發票、電子付款、數位身份驗證，以及人工智慧監管等。各國也將通過協商，為數位貿易條規設立前瞻性標準，從而支持中小企業邁向數位化和國際化。

【職場熱話】 舊同事只因利益關係而保持聯繫 打工仔錯信職場有真心 網民：做人不要太天真【見下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳