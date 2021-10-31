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中國決定申請加入「數碼經濟夥伴關係協定」

環球政經 18:54 2021/10/31

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據彭博社報道，中國國家主席習近平在以視頻方式出席G20領導人在羅馬舉行的峰會發表講話時，宣布，中國已決定申請加入《數碼經濟夥伴關係協定》（Digital Economy Partnership Agreement、簡稱DEPA）。

他表示，中國高度重視數字經濟國際合作，已經決定申請加入《數碼經濟夥伴關係協定》，願同各方合力推動數字經濟健康有序發展。他也呼籲各國共同探討制定反映各方意願、尊重各方利益的數碼治理國際規則，積極營造開放、公平、公正、非歧視的數字發展環境。

由新加坡發起的DEPA，是全球首個關於數位經濟合作的國際協定。它涵蓋的課題包括電子發票、電子付款、數位身份驗證，以及人工智慧監管等。各國也將通過協商，為數位貿易條規設立前瞻性標準，從而支持中小企業邁向數位化和國際化。

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編輯：黃銳

經濟 習近平 新加坡 G20 中國

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