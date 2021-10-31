【美股追蹤】亞馬遜披露持有 Tesla勁敵Rivian 兩成股權

被視為Tesla( 美:TSLA)勁敵之一的美國電動車初創企業Rivian，正傳部署今年上市，集資50至80億美元，去年更獲大型網購平台營運商亞馬遜(美 :AMZN)入股。近日亞馬遜披露投資細節，截至9月持有總值Rivian 38 億美元的優先股，即擁有該車企兩成股權。股份價值亦較去年底時的27億美元升值四成。

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除了充當投資者，亞馬遜也是Rivian 產品的買家，前年向對方訂購10萬架電動貨車，作為其在2040年對抗極端天氣的策略之一。消息指有關貨車已於今年展開測試，估計明年底可向亞馬遜交付首1萬架。

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