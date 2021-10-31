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陳茂波指本港復甦勢頭穩固 預期全年經濟增長接近6.5%

股樓投資 18:01 2021/10/31

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財政司司長陳茂波發表網誌，表示周一(1日 )公布的本港第三季經濟增長數字仍然不俗，但考慮到今年上半年經濟反彈的速度遠較預期強勁，加上去年下半年比較基數較高，第三季經濟的按年增幅應會低於上半年。他又預期按照目前的趨勢，今年全年的實際增長數字應會接近政府預測區間5.5%至6.5%的上限。

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陳茂波表示，儘管本港經濟的復甦勢頭至今仍屬穩固，惟不能忽略外圍實存的暗湧，疫情方面，更具傳染性的Delta變種病毒持續困擾全球多個地方，以及不少主要經濟體出現供應瓶頸，都為全球經濟前景帶來下行風險。

內地10月官方製造業PMI 降至49.2 遜市場預期  詳情請看[下一頁]

他又提及，香港是連繫內地和世界的商業樞紐，很多在本港設立公司的外國企業，包括許多外國金融機構，在內地都有業務，因此能夠與內地免檢疫通關，也可以方便這些企業的人員到內地視察和洽談生意，對維持本港樞紐地位亦非常重要。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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