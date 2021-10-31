【新冠疫苗】未成年旅客獲豁免 美CDC改隔離規定

為抑制新冠肺炎疫情蔓延，美國等國家要求入境旅客需完成疫苗接種。美國疾病管制與預防中心（CDC）修改防疫規定，未接種疫苗的未成年旅客入境時無需隔離。據悉，美國將在11月8日起解除大部分地區的入境限制，惟要求入境旅客需完成疫苗接種。

美國11月8日起 准中歐等已打疫苗旅客入境 【下一頁】

美國早前表示從11月8日起，將取消過去14日內到訪英國、中國等33個國家旅客的入境限制規定。惟要求所有入境旅客需完成新冠疫苗接種，否則需自我隔離7日。政策引來航空公司及家長關注，憂慮要求兒童入境需接受隔離要求，或令部分家庭取消到美國度假計劃，損害旅遊業復甦，航空公司一直呼籲美國政府改變政策。

CDC總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）上周六（30日）簽署修訂命令，澄清未接種疫苗的外國未成年旅客，入境美國後無需隔離7日。瓦倫斯基表示，未成年旅客入境時仍需填寫證明表格，並在入境後3至5日內需接受病毒檢測。CDC承認，在家長或監護人無需隔離的情況下，為未成年人安排自我隔離政策有潛在困難，但若未成年人抵達後出現感染徵狀或病毒檢測呈陽性反應，仍需接受隔離。

下月入境美國要打齊疫苗 5類人獲豁免 【下一頁】

CDC表示，接受獲美國監管機構或世界衛生組織（WHO）授權使用的任何疫苗，亦接受種旅客「混針」接種新冠疫苗。CDC早前曾表示，來自近50個全國疫苗接種率低於1成的非旅遊目的入境人士，可豁免疫苗接種要求，惟入境後需自我隔離7日。

《路透社》報道指，獲得豁免人士通常需在入境美國60日內，接種新冠疫苗。

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責任編輯：李俊儀