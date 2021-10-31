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日本眾議院選舉投票 安倍恐成岸田夢魘

環球政治 16:13 2021/10/31

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日本眾議院選舉投票於周日展開，首相岸田文雄希望取得選民支持，帶領自民黨再次執政。然而日媒認為，決定今次選情不止岸田的政綱，選民如何評鑑對前首相安倍晉三及菅義偉政府表現，亦會左右整體選情。

日本自民黨或難守眾議院多數 執政需靠盟友 【下一頁】

日本為期12日選舉宣傳展開 自民黨支持度下跌 【下一頁】

日本各地投票已於周日（31日）早上開始，全國票站當地時間晚上8時關閉，預計最快深夜會有結果。岸田文雄提出多項競選承諾，如在他的「新資本主義」下帶領日本擺脫新冠肺炎影響實現增長，並與中產分享經濟成果，亦承諾做好防範下一波疫情準備，如增加醫院病床等，希望取得選民支持。

《共同社》亦指出，前首相安倍晉三及菅義偉執政9年，岸田文雄上任僅1個月，今次選舉上，選民對前兩任首相的滿意度，大有機會左右岸田執政的可能。反對派亦以此攻擊自民黨，批評政府防疫應對，以及「安倍經濟學」未有實現民眾薪酬增長，反而擴大貧富差距。

日本眾議院選舉中，289席為單議席選區決定，其餘176席按政黨票表比例分配。選前不少民調指出，自民黨連同盟友公明黨有望再次執政，但取得的議席預計少於現時的276席。其中在多達70個選區中，自民黨與反對派相持激烈。

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責任編輯：吳漢培

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