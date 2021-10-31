通脹超預期 高盛料明年7月加息

高盛經濟學家Jan Hatzius在周五一份報告中表示，聯儲局料將於2022年7月加息，並於11月進行第二次加息，之後將每年加息兩次。

他預計，當明年縮債計劃結束時，除去食品和能源成本外的CPI仍將高於4%。為應對通脹壓力上升的風險，聯儲局料於明年7月加息，並於11月進行第二次加息，之後將每年加息兩次。他也預計美聯儲主席鮑威爾下週將宣布，他們將在11月或12月開始放緩購買資產的速度，每月大約150億美元。

Hatzius稱，做出新預測的主要原因，是因為通脹比他們之前的預期更加「頑固」。

Jan Hatzius10月初時曾表示，雖然預計聯儲局會在下次會議宣布縮減資產購買規模，但過程將耗費數月，而利率在2023年前不會上調。但近日的通脹數字加劇，令高盛的經濟學家改變了看法。

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編輯：黃銳