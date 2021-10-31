  • 24°C
香港時間 : 20211031日 (日) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通脹超預期 高盛料明年7月加息

環球政經 18:49 2021/10/31

分享：

高盛經濟學家Jan Hatzius在周五一份報告中表示，聯儲局料將於2022年7月加息，並於11月進行第二次加息，之後將每年加息兩次。

他預計，當明年縮債計劃結束時，除去食品和能源成本外的CPI仍將高於4%。為應對通脹壓力上升的風險，聯儲局料於明年7月加息，並於11月進行第二次加息，之後將每年加息兩次。他也預計美聯儲主席鮑威爾下週將宣布，他們將在11月或12月開始放緩購買資產的速度，每月大約150億美元。

Hatzius稱，做出新預測的主要原因，是因為通脹比他們之前的預期更加「頑固」。

Jan Hatzius10月初時曾表示，雖然預計聯儲局會在下次會議宣布縮減資產購買規模，但過程將耗費數月，而利率在2023年前不會上調。但近日的通脹數字加劇，令高盛的經濟學家改變了看法。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股

    點擊圖片放大
    +40
    +39

同場加映  【孫子市法】議息前試支持 績優股見承接

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

加息 鮑威爾 CPI 通脹 美國聯儲局 經濟 美元

上一篇文章

中國決定申請加入「數碼經濟夥伴關係協定」

下一篇文章

南下資金縮水 北水淨買入快手23.1億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
英國慳妹35歲達財務自由 如何成功慳出過千萬 ?
英國慳妹35歲達財務自由 如何成功慳出過千萬 ?
【著數優惠】港人集體回憶Pizza Hut沙律吧回歸 堂食消費加40蚊即可玩1次「沙律層層疊」
【著數優惠】港人集體回憶Pizza Hut沙律吧回歸 堂食消費加40蚊即可玩1次「沙律層層疊」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【樓市熱話】大學同學畢業10年重聚 驚覺有冇買樓身家懸殊 網民：各有前因莫羡人
【新盤開售】日出康城新盤海茵莊園首輪開售438伙 折實價388.8萬元起 代理：年輕客戶比例高 料約一半有「父幹」
【新盤開售】日出康城新盤海茵莊園首輪開售438伙 折實價388.8萬元起 代理：年輕客戶比例高 料約一半有「父幹」