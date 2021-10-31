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南下資金縮水 北水淨買入快手23.1億元

股樓投資 18:44 2021/10/31

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今周科技股腳軟，拖低恒指回落749點，周五（29日）收報25377點。市況不明朗，南下資金即刻縮水，港股通本周錄得淨流出11.1億元人民幣。有成龍代言的快手（01024）繼續發揮強勁的吸金能力，一周淨買入23.1億元，大幅拋離其他股份。
同時，北水流向汽車板塊，吉利汽車（00175）、長城汽車（02333）淨買入分別有5.3億元和4.9億元。查實，近來汽車板塊表現不錯，吉利股價已連升3周，10月累計升幅達21%。類似的情況也發生在啤酒板塊，青島啤酒（00168）、華潤啤酒（00291）淨買入2.5億元及1.1億元，10月兩股份別上升10.9%和12.2%。
騰訊（00700）呈現北水大流出，一周淨賣出16.8億元，小米（01810）流出量也達到10億級別。另外，國內煤炭期貨暴跌，連累煤炭股也要捱沽，中國神華（01088）淨賣出6.1億元，兗州煤業（01171）流出1.4億元。

資料來源︰瑞信
註︰數據截至周四（28日），由於資金流變化根據港股通在中央結算系統（CCASS）的持股及當日收市價來計算，涉及T+2交收，因此，實際反映的交易日為10月20至26日

原文節錄至732期《Wealth》港股通數據

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編輯：黃銳

港股通 期貨 港股 長城汽車（02333） 小米 中國神華（01088） 人民幣 中國 青島

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