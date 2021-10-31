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港交所發諮詢文件 發新股奬勵需獲股東批準

股樓投資 18:41 2021/10/31

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周六（10月29日），港交所（00388）發布諮詢文件，建議修訂有關上市發行人股份計劃的《上市規則》條文，內容包括涉及上市發行人發行新股的股份計劃，即現時適用於股份期權計劃的規定，亦將適用於需要發行新股的股份奬勵計劃。其次，港交所亦建議，向關連實體參與者或服務提供者，授予股份必須經薪酬委員會批准，並清楚披露授出原因，及對所有股份計劃設計劃授權限額，以不多於發行人已發行股份的10%為限。此授權可每三年經股東批准更新一次。

該建議的修訂，除了上市公司外，上市公司的附屬公司若發行新股來獎勵員工，也須滿足《上市規則》的要求。

股份獎勵計劃的授權限額，以不多於發行人已發行股份的10%為限，向個別參與者授予的股份超過1%個人限額須經股東批准。同時，新規定還要求發行人必須在計劃授權限額內另設服務提供者分項限額，並披露其釐定該分項限額的基準。如果計劃在3年期內更新計劃，還須經獨立股東批准。這意味著如果上市公司在3年內一再要求更新授權，小股東有權否決。

港交所表示，諮詢完成後，在規則修訂生效當日獲之後採納的新股份計劃，將適用於新的《上市規則》規定。

【大行點睇】港交所平保績後 大行最新評級和目標價一覽

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編輯：黃銳

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