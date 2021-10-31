69間公司平移 北交所11月15日開市

10月30日晚，中國證監會發布了北京證券交易所基礎制度，並明確了基礎制度的生效日期為11月15日施行。這也意味著北京證券交易所將於11月15日開市，屆時新三板精選層市場超69家公司將全部平移進入北交所。同時，證監會還就北京證券交易所上市公司轉板進行公開徵求意見，意見反饋截止時間為2021年11月14日。

中國證監會還修訂發布了《證券交易所管理辦法》，修訂主要涉及3個方面內容，分別是規定公司制證券交易所的組織機構、明確和完善有關監管安排及明確部分條款的適用安排。

北京證券交易所的上市公司由「新三板」精選層掛牌滿12個月的企業產生，同步試點證券發行註冊制，上市首日擬不設漲跌幅限制，上市次日起漲跌幅限制為30%目前，已經於新三板精選層掛牌的公司合計68家，而廣脈科技將於11月3日掛牌精選層，這69家公司將平移北交所，成為首批北交所上市公司。據統計，目前68家精選層公司分佈於醫藥、機械設備、新材料、信息技術等行業。

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編輯：黃銳