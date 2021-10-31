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美國歐盟達成協議 解決鋼鋁品關稅紛爭

環球經濟金融 15:11 2021/10/31

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美國前總統特朗普任期內的多項措施惹起爭議，包括2018年提升從歐盟進口的鋼鐵及鋁製品關稅。美國上周六（30日）宣布，與歐盟達成協議，雖然保持當時提出的鋼鐵及鋁製品進口關稅，但容許一定數量的相關產品可獲免稅。

馬斯克狠批美國開徵富人稅 預言中產亦受害 【下一頁】

商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，與歐盟達成協議，，維持前總統特朗普（Donald Trump）以貿易擴張法232條款（section 232 tariff）為由，向歐盟進口的鋼鐵及鋁製品開徵25及10%關稅，但會批准一定數量的歐盟鋼鐵及鋁製品豁免進口關稅。

美方未有明言，獲免稅進口的歐盟鋼鐵及鋁製品數量，但歐盟消息人士透露，有關免稅產品數目可能每年超過330萬噸。同時，美國官員指協議亦包括額外兩年，超過配額的歐盟鋼鐵及鋁製品免關稅期。根據協議，歐盟進口的鋼鐵及鋁製品必須完全在歐盟內生產，才獲免關稅資格。

美國官員同時透露，歐盟亦會取消即將在12月開始翻倍，對美國產品實施的報復性關稅，產品包括美國製造的威士忌，重型電單車及快艇。雷蒙多指協議有助減少美國依賴鋼鐵的公司的成本。在加稅前，美國每年從歐盟進口約500萬噸鋼鐵。

拜登擬部署國民警衛隊 紓緩美國供應鏈危機 【下一頁】

歐盟貿易主管東布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）確認協議屬實，並表示雙方同意暫停貿易紛爭，為可持續發展鋼鐵及鋁製品，重新展開未來及全球協調與合作。東布洛夫斯基指出，協議會由美國總統拜登（Joe Biden）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於周日（31日）正式公布。

英媒《衛報》分析，美歐今次達成協議有助拆解此前的矛盾，讓雙方重新開展新全球貿易協定，解決全球鋼鐵及鋁製品過度產能，同時減少有關行業的碳排放。

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責任編輯：吳漢培

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