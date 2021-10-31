  • 25°C
香港時間 : 20211031日 (日) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

G20領袖正式支持全球企業稅 富國或成最大收益者（第二版）

環球社會熱點 17:03 2021/10/31

分享：

二十國集團峰會（G20）在羅馬當地時間周末舉行，有外國媒體提早取得內部文件，披露G20領袖將正式表態，支持全球向眾多跨國企業徵收最少15%稅率。外媒報道，計劃預定於2023年開始實施，已得到136個國家支持。美國財長耶倫發表聲明表示，G20所有領袖一致通過方案。

（第二版更新正式通過）

G20或承諾2050年實現碳中和 峰會料聚焦應對氣候變化 【下一頁】

G20峰會於周末一連2日舉行，《路透社》引述峰會的草擬結論報稱，與會二十國集團領袖呼籲就企業稅計劃詳情制定框架，確保方案能在2023年於全球範圍內生效。報道指，G20將於當地時間周日（31日）正式通過結論。

耶倫（Janet Yellen）表示發聲明表示，G20所有領袖一致在上周六（30日）通過企業稅方案，並指方案將結束企業稅的惡性競爭。

方案規定年收入超過7.5億歐元（約67.5億港元）的公司，需繳納最低15%的最低稅額；同時亦規定部分大型跨國公司，若1年營業額達200億歐元（約1,799億港元），且利潤率達1成或以上的跨國企業，需向產品或服務銷售國家及地區納稅。

世衛呼籲G20國家資助1825億 助結束全球疫情 【下一頁】

全球136個國家10月時已同意全球企業稅最低15%的協議，此舉將增加一眾巨頭企業，如谷歌（Google）、蘋果（Apple）、Facebook等，在較低稅率地區設立辦事處避稅的難度。總部位於倫敦的組織Tax Justice Network表示，各地政府每年因企業避稅損失2,450億美元（約1.9萬億港元）稅收。

方案源自經濟合作與發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）提案，旨在保護各國稅收，及為跨國企業提供商務穩定性。OECD預計，方案每年將為全球帶來1,500億美元（約1.17萬億港元）稅收。《華爾街日報》分析報道，富裕國家將成最大受益者，美國相關稅收將會是中國的15倍。

耶倫表示，即使稅收方案令眾多美國企業要交更多稅，但對美國企業和工人有利。耶倫認為，方案將重塑全球經濟令其變得更加繁榮。美國則需通過國會，才能落實最低15%企業稅。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

G20或承諾2050年實現碳中和 峰會料聚焦應對氣候變化
2021/10/30
G20或承諾2050年實現碳中和 峰會料聚焦應對氣候變化
世衛呼籲G20國家資助1825億 助結束全球疫情
2021/10/29
世衛呼籲G20國家資助1825億 助結束全球疫情
G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式
2021/07/11
G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
2021/05/21
【新冠疫苗】G20擬倡自願授權解疫苗荒 未提取消專利
【G20峰會】特朗普缺席應對疫情討論 改往打高爾夫球
2020/11/22
【G20峰會】特朗普缺席應對疫情討論 改往打高爾夫球

你可能感興趣

G20或承諾2050年實現碳中和 峰會料聚焦應對氣候變化
11:28 2021/10/30
G20或承諾2050年實現碳中和 峰會料聚焦應對氣候變化
世衛呼籲G20國家資助1825億 助結束全球疫情
18:18 2021/10/29
世衛呼籲G20國家資助1825億 助結束全球疫情
G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式
18:22 2021/07/11
G20同意全球最低企業稅15% 調整高利潤企業徵稅方式
經濟 稅改 G20 路透社 耶倫 美國

上一篇文章

【新冠疫苗】未成年旅客獲豁免 美CDC改隔離規定

下一篇文章

日本眾議院選舉投票 安倍恐成岸田夢魘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低
新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月31日 時間17:00）
【AUKUS】拜登認潛艇事件處理手法笨拙 馬克龍稱「信任就像愛情」
【AUKUS】拜登認潛艇事件處理手法笨拙 馬克龍稱「信任就像愛情」
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
【移民澳洲】擴大避風港簽證 接納BNO申請
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常
Facebook改名Meta帶挈同名公司 股價一度急升25%
Facebook改名Meta帶挈同名公司 股價一度急升25%