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G20領袖正式支持全球企業稅 富國或成最大收益者

環球社會熱點 17:03 2021/10/31

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二十國集團峰會（G20）在羅馬當地時間周末舉行，有外國媒體提早取得內部文件，披露G20領袖將正式表態，支持全球向眾多跨國企業徵收最少15%稅率。外媒報道，計劃預定於2023年開始實施，已得到136個國家支持。美國財長耶倫發表聲明表示，G20所有領袖一致通過方案。

G20或承諾2050年實現碳中和 峰會料聚焦應對氣候變化 【下一頁】

G20峰會於周末一連2日舉行，《路透社》引述峰會的草擬結論報稱，與會二十國集團領袖呼籲就企業稅計劃詳情制定框架，確保方案能在2023年於全球範圍內生效。報道指，G20將於當地時間周日（31日）正式通過結論。

耶倫（Janet Yellen）表示發聲明表示，G20所有領袖一致在上周六（30日）通過企業稅方案，並指方案將結束企業稅的惡性競爭。

方案規定年收入超過7.5億歐元（約67.5億港元）的公司，需繳納最低15%的最低稅額；同時亦規定部分大型跨國公司，若1年營業額達200億歐元（約1,799億港元），且利潤率達1成或以上的跨國企業，需向產品或服務銷售國家及地區納稅。

世衛呼籲G20國家資助1825億 助結束全球疫情 【下一頁】

全球136個國家10月時已同意全球企業稅最低15%的協議，此舉將增加一眾巨頭企業，如谷歌（Google）、蘋果（Apple）、Facebook等，在較低稅率地區設立辦事處避稅的難度。總部位於倫敦的組織Tax Justice Network表示，各地政府每年因企業避稅損失2,450億美元（約1.9萬億港元）稅收。

方案源自經濟合作與發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development，OECD）提案，旨在保護各國稅收，及為跨國企業提供商務穩定性。OECD預計，方案每年將為全球帶來1,500億美元（約1.17萬億港元）稅收。《華爾街日報》分析報道，富裕國家將成最大受益者，美國相關稅收將會是中國的15倍。

耶倫表示，即使稅收方案令眾多美國企業要交更多稅，但對美國企業和工人有利。耶倫認為，方案將重塑全球經濟令其變得更加繁榮。美國則需通過國會，才能落實最低15%企業稅。

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責任編輯：李俊儀

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