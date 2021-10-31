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內地10月官方製造業PMI 降至49.2 遜市場預期

股樓投資 15:38 2021/10/31

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國家統計局公布10月份，內地製造業採購經理指數(PMI)為49.2, 連跌7個月。除了繼9月份後再次低於50這盛衰分界線，結果也低於市場預期。至於同月非製造業PMI為52.4, 雖繼續高於盛衰分界線，惟同樣較市場預期為低。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股  詳情請看[下一頁]

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從企業規模分析，大型企業製造業PMI 上月為50.3,中型企業PMI為48.6,兩者都較上月下跌。至於小型企業PMI則為47.5,和上月持平。另外，生產指數和新訂單指數分別為48.4和48.8,顯示製造業生產活動放緩，市場需求有所回落。

國統局服務業高級統計師趙慶河解讀，電力供應緊張和原材料價格高位上漲等因素，導致內地製造業PMI下跌。

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撰文 : 李尚毅

PMI 工商銀行（01398） 港股

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