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[樂悠咭] 樂悠咭明日起接受 1960年出生合資格人士申請

理財智慧 18:56 2021/10/31

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政府宣布，1960年出生的合資格人士可於明日（1日）起，透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請專為政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）而設的個人八達通卡「樂悠咭」。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股  詳情請看[下一頁]

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「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。在接獲填妥的申請後，八達通卡有限公司將在四星期內把「樂悠咭」郵寄至申請人的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，該類申請人無須另行支付任何申請費用。

陳茂波指本港復甦勢頭穩固 預期全年經濟增長接近6.5%  詳情請看 [下一頁]

八達通卡有限公司會按已公布的申請時間表，在十一月優先處理1960年出生的合資格人士的申請。其他逾期申請則容後處理，逾期申請者因而需較長時間才獲發「樂悠咭」。合資格60至64歲人士必須持有「樂悠咭」，才可於明年2月27日起享用二元乘車優惠。

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撰文 : 李尚毅

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