[騰訊700] 騰訊逾20億元入股 日本動漫出版社角川

繼早前投資電商平台樂天後，騰訊(00700)再於日本進行大型投資。和小學館與講談社同稱日本最大動漫出版社之一的角川集團，宣布和騰訊達成協議，獲對方以300億日圓即20.4億元，購入486萬股即6.86%股權，成為公司第三大股東。角川表示，交易將進一步推動全球媒體組合，並計劃在2024年3月，把全部收益所得用於出版內容的投資。

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面對內地趨緊的投資環境，騰訊也加快投資海外市場的步伐。今年3月，騰訊以46億元入股 日本最大電商平台樂天。本月初，騰訊以1.5億元收購波蘭遊戲廠商Bloober Team 22%股權，成最大股東。

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