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[騰訊700] 騰訊逾20億元入股 日本動漫出版社角川

股樓投資 13:47 2021/10/31

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繼早前投資電商平台樂天後，騰訊(00700)再於日本進行大型投資。和小學館與講談社同稱日本最大動漫出版社之一的角川集團，宣布和騰訊達成協議，獲對方以300億日圓即20.4億元，購入486萬股即6.86%股權，成為公司第三大股東。角川表示，交易將進一步推動全球媒體組合，並計劃在2024年3月，把全部收益所得用於出版內容的投資。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股  詳情請看[下一頁]

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面對內地趨緊的投資環境，騰訊也加快投資海外市場的步伐。今年3月，騰訊以46億元入股 日本最大電商平台樂天。本月初，騰訊以1.5億元收購波蘭遊戲廠商Bloober Team 22%股權，成最大股東。

【港股追蹤】停牌7個月後 保利協鑫將於周一復牌  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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