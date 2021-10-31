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【港股追蹤】停牌7個月後 保利協鑫將於周一復牌

股樓投資 12:12 2021/10/31

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由4月初起開始停牌的多晶硅生產商保利協鑫(03800)宣布，因達致復牌指引，經過停牌7個月後將於周一(1日 )復牌。公司指，前任核數師德勤一宗5.1億元人民幣的工程合約終止提出若干關注事項，公司因需進行法務核查而無法發出財務報表。而若干關注事項並無對公司業務營運及財務狀況產生重大不利影響。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股  詳情請看【下一頁

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保利協鑫又確認，已達致聯交所5項復牌指引所載的所有條件。

保利協鑫日前宣布中期虧轉盈賺24億人幣，獨立核數師國富浩華提出關於持續經營的重大不確定因素，但並無發表保留意見。

奈雪的茶發盈警 料上季及今年全年均錄虧損  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

保利協鑫能源（03800） 港股

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