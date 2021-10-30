▲ 【新股IPO】內地家品商貝特集團今起招股 入場費約2424元

內地家居用品製造及銷售商貝特集團控股 （新上市編號：01491） 今日開始招股，貝特集團擬公開發行1.25億股，當中1,250萬股公開發售，集資最多1.5億元。由智富擔任獨家保薦人。

貝特集團每股招股價介乎1元至1.2元，將於11月5日截止認購。以每手2,000股計，一手入場費約2,424元。

招股文件顯示，貝特集團2020年收益3.85億元（人民幣•下同），按年升14%；毛利升20.8%至1.14億元，毛利率29.7%，較上年度改善1.6個百分點；全年溢利4625.2萬元，多賺35.8%。

集資用途主要用作建立新生產廠房（55%），約7.9%用作提高湖州生產廠房的生產效率，2.1%發展綜合智能製造系統；約15%用於擴展海外市場及中國市場的銷售及市場推廣團隊及銷售渠道；約10%加強設計及開發能力；以及10%用作一般營運資金。

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