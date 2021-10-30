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【英國王室】英女王多休息最少兩周 醫生建議

環球社會熱點 16:51 2021/10/30

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英女王上周突然入院留宿一宵，外界關注她健康情況。英國白金漢宮表示，醫生已建議英女王再休息最少2周，期間不會進行正式訪問。白金漢宮表示，英女王期間會參與一些較簡單的職務。

英女王繼續休養 缺席Cop26 【下一頁】

白金漢宮發表聲明表示，醫生團隊建議英女王再多休息最少2周，期間可繼續參與簡單工作，包括網上會晤等，但不能進行任何正式訪問。英女王無法出席11月13日舉行的過國殤紀念日活動，但指她出席11月14日舉行的「國殤星期日」（Remembrance Sunday）禮拜態度堅決。

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現年95歲的英女王上周取消北愛爾蘭訪問後，本月20日曾入院接受體檢。英女王周二（26日）透過視像歡迎新任南韓及瑞士助英大使，周五（29日）錄製聯合國氣候大會講話，但指不會出席。

英女王無得放狗 出院一周仍要休養 【下一頁】

英國政治學家兼憲法專家博格達諾（Vernon Bogdanor）表示，隨著英女王年齡增長，更多王室職責將移交至其他王室成員，他們除了憲法職能，如會見首相和簽署議會法案外，可以當起任何職責。王室歷史兼作家維克斯（Hugo Vickers）表示，王室家族其他成員已經介入一段時間，如果過渡階段順利進行，外界幾乎不會注意到英女王停止擔任大部分受職儀式的時刻。

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責任編輯：李俊儀

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