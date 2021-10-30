【大灣區】大灣區青年就業計劃入職率低　調查：僅半數受訪者了解計劃

港府在年初推出「大灣區青年就業計劃」，稱協助本地大學生到內地就業，惟截至9月30日，畢業生入職數字僅得接近31%。大灣區青年發展促進會發布「香港青年發展指數」問卷調查結果，發現受訪者當中只有49.8%對大灣區發展計劃有了解。亦有受訪者表示對粵港澳大灣區並非十分瞭解，可能並不真正掌握大灣區發展具體的規劃及潛在發展空間。

該調查由今年7月1日至10月5日進行，成功收集534份18至45歲受訪者回應，主要是了解目前青年對於大灣區的認知和看法，以及有關青年對大灣區美容行業（技術行業）的發展前景看法。

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調查中，受訪者以商業、社會服務業、科技行業為最想投身大灣區的3個行業，分別佔14.8%、13.1%、12.5%。

另有53.9%受訪者表示，不知道政府有資助青年人到大灣區創業。粵港澳大灣區文創科技聯盟執行主席李嘉俊指出，青年人創業前宜多作準備，鼓勵其親自到內地考察，從多方面如目標市場、供應商、合作伙伴、當地政策等，選擇哪一個地區比較適合落戶。

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責任編輯：張寶燕