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【Tesla】創辦人馬斯克一個習慣　竟成特斯拉短期最大風險？

股市 16:25 2021/10/30

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【Tesla】創辦人馬斯克一個習慣　竟成特斯拉最大短期風險？

Tesla特斯拉（美：TSLA）股價再破頂，除重倉持有Tesla的投資者大有進帳，連帶創辦人馬斯克（Elon Musk）的身家都水漲船高。Tesla股價勢如破竹，但Tesla一名主要投資者近日就向傳媒警告，馬斯克有一個習慣，有機會威脅到Tesla的股價，更相信是短期內的主要風險。

Tesla破頂越1100美元　馬斯克以3000億美元身家登富豪榜首、貝佐斯被大幅拋離｜【下一頁】

Tesla主要投資者、著名基金公司Baron Capital創辦人Ron Baron近日接受《CNBC》訪問時表示，過去7、8年間在Tesla投資上賺取約60億美元利潤，並明言未來至少10年仍會繼續持有Tesla股份。

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Baron Capital目前持有接近600萬股Tesla，每股平均成本價更加低至42.88美元。在目前Tesla股價升穿1,000美元後，最新股價相當於升值22.3倍。Baron Capital目前資產管理規模（AUM）達589億美元。

新加坡神秘富豪廖凱原自爆為Tesla第三大個人股東　持股更勝科技女股神｜【下一頁】

Baron早在今年3月就預測，Tesla股價在未來10年會升至2,000美元，在2024年就可以升抵1,500美元。既然相信Tesla前景亮麗，到底有甚麼風險因素或逆轉股價走勢？

Baron透露，馬斯克每日睡眠時間只得5小時，其餘的19小時都是工作中渡過，所以短期而言，馬斯克的個人健康是一個潛在風險。但他指，即使缺乏足夠休息，但慶幸馬斯克目前仍然非常健康，「希望他未來一段長時間都可以保持健康的體魄，尤其是他滿腹大計（got big plans）。

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