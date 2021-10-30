奈雪的茶發盈警 料上季及今年全年均錄虧損

內地連鎖茶飲店奈雪的茶(02150)發布盈警，預期集團於上季度錄得經調整淨虧損。公司又補充，內地部分地區仍有疫情的持續性反覆爆發，對旗下茶飲店的表現可能帶來持續影響，因此預計2021年全年公司將錄得經調整淨虧損。

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奈雪的茶表示，上季度集團錄得淨新增90間奈雪的茶茶飲店。3間奈雪的茶茶飲店關停，17間奈雪的茶標準茶飲店開始轉為奈雪PRO茶飲店。由於2021年下半年可選優質地點較多，在保證選址水平的前提下，2021年全年預計將新開大約350家奈雪的茶茶飲店，其中絕大多數為奈雪PRO茶飲店。上季部分城市防疫措施收緊以及消費者對出行的謹慎態度導致該部分區域門店表現有所下滑。如秋，冬季疫情出現反覆，或出現流感流行等，或將對公司的財務表現帶來進一步影響。然而奈雪的茶預計，該等情況將不會對本集團的運營造成顯著不利影響。

收入表現方面，集團指出儘管2021年上半年及2021年7月份表現較好，但主要受到2021年下半年疫情的持續性反覆爆發、國內消費轉弱等因素影響，預計2021年全年錄得收入較2020年的增長幅度將低於預期。新增門店多集中於第四季度開業，亦對2021年收入的額外貢獻並不顯著。

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前瞻計劃方面，集團預期疫情影響將逐步緩解，並且隨著新開門店佔全部門店數量的比例逐步下降，現有門店提供人力支持新開門店的壓力將逐漸降低，因此現有門店經營利潤率將逐步提升。此外，自動化、數字化改造和新開門店增加屬於前期投入，預計將對集團後續運營帶來正面影響。

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