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【Facebook改名】Facebook新名「Meta」　與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo

科技 15:53 2021/10/30

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Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）日前在Facebook Connect 2021大會上，正式宣佈公司改名的消息。Facebook新名將改為「Meta」，Facebook的股票亦會由12月1日起，以新代碼「MVRS」開始交易。

不過，原來該Facebook新名「Meta」除了與馬來西亞預言家、拿督鄭博見旗下公司名稱相同之外，就連「Meta」Logo也十分相似。而該馬來西亞公司Meta是一間引入大數據及AI（人工智能）的玄學企業。

鄭博見日前還在Instagram上打卡，解構其Logo設計理念，並表示幸好已註冊商標。

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朱克伯格日前指出，Facebook未來將從一間社交媒體公司轉變成一間「元宇宙」Metaverse優先的公司，所有產品包括Facebook、Instagram、WhatsApp等未來都會為了Metaverse努力。

未來，可以出現Facebook by Meta、Instagram by Meta 丶WhatsApp by Meta等名稱，仍未有定案。但原有的App會繼續運作，用家可如常登入。

責任編輯：張寶燕

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