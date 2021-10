【Facebook改名】Facebook新名「Meta」　與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo

Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)日前在Facebook Connect 2021大會上,正式宣佈公司改名的消息。Facebook新名將改為「Meta」,Facebook的股票亦會由12月1日起,以新代碼「MVRS」開始交易。

不過,原來該Facebook新名「Meta」除了與馬來西亞預言家、拿督鄭博見旗下公司名稱相同之外,就連「Meta」Logo也十分相似。而該馬來西亞公司Meta是一間引入大數據及AI(人工智能)的玄學企業。

鄭博見日前還在Instagram上打卡,解構其Logo設計理念,並表示幸好已註冊商標。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

朱克伯格日前指出,Facebook未來將從一間社交媒體公司轉變成一間「元宇宙」Metaverse優先的公司,所有產品包括Facebook、Instagram、WhatsApp等未來都會為了Metaverse努力。

未來,可以出現Facebook by Meta、Instagram by Meta 丶WhatsApp by Meta等名稱,仍未有定案。但原有的App會繼續運作,用家可如常登入。

責任編輯:張寶燕