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【AUKUS】拜登認潛艇事件處理手法笨拙 馬克龍稱「信任就像愛情」

環球社會熱點 15:43 2021/10/30

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二十國集團峰會（G20）在羅馬當地時間周末舉行，美國和法國等領導人陸續抵達羅馬。美國總統拜登與法國總統馬克龍會面，期間拜登承認潛艇事件處理手法「笨拙」，強調法國是美國的重要盟友。馬克龍被問及兩國能否修復關係時，他回應指信任就像愛情，需實際行動。

布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈 【下一頁】

是次為澳洲潛艇事件發生後，拜登（Joe Biden）和馬克龍（Emmanuel Macron）首次會面。兩人在會面前握手並摟肩打招呼，兩人會面期間亦數度握手。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan） 在會面向記者表示，美國對過去數周與法國的親密接觸感到非常滿意。

拜登並未正式向馬克龍致歉，但承認不應就澳洲潛艇交易事件令美國最長久的盟友感到意外。拜登直接承認，美國處理手法「笨拙」（clumsy），意味法國一早已獲得知會。他同時強調，法國是美國非常重要的盟友，兩國沒有不能合作的地方。

拜登馬克龍10月底會晤 法駐美大使返華盛頓  【下一頁】

馬克龍會面後接受記者訪問表示，美法兩國正值修復關係之際，兩人的會面十分重要，是展望未來的關鍵。拜登對歐洲防務作出強而有力的承諾，兩國將發展更強大的合作關係，防止類似誤會再度發生。當他被問及兩國關係是否已經得到修補時，馬克龍回應指，信任就像愛情，澄清是一件好事，但實際證明更重要。

美法兩國在會面後發表聯合聲明表示，兩國將合作應對疫情、氣候變化問等議題。《路透社》引述1名美國政府高級官員消息報道指，美法關係正在往前發展，2人在會面期間討論了中國崛起帶來的影響、伊朗、供應鏈、鋼鋁關稅和貿易議題。

報道又引述1名法國外交官指，法國視是次會面為拜登釋出善意的重要標誌，美國已意識到低估自身行為的影響，法國將繼續觀察拜登會否以行動遵守承諾。

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責任編輯：李俊儀

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