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【美國通脹】美國麥當勞不敵通脹擬加價　「巨無霸指數」貴香港多少？

宏觀解讀 15:18 2021/10/30

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【美國通脹】美國麥當勞不敵通脹擬加價　「巨無霸指數」貴香港多少？

美國通脹連月升溫，雖然聯儲局官員依然視為高通脹僅暫時性，但急速上升的人力成本面前，麥當勞（McDonald's，美：MCD）也捱不住，宣布美國麥當勞餐單將加價，而該家全球最大型連鎖餐廳集團最新餐單已較去年加價6%。

《華爾街日報》報道指，麥當勞表示，僅美國餐廳今年以來的工資水平就上漲至少10%，而即使提高薪酬後，招聘足夠員工依然不易，且須保持全天營業才能維持確保營運效率。

工資以外，麥當勞表示，紙張、食品和其他用品也面對成本上升壓力，麥當勞預計今年的商品成本將增長3.5%至4%。全球各地的企業都在提高消費者價格，以應對從配送、貨運到燃料和食品等領域不斷增長的成本。

格林斯潘警告：美國通脹將持續遠高於2% Cathie Wood反憂通縮？可見【下一頁】

美國麥當勞價格有多高？參考由經濟學人發布的「巨無霸指數」，美國麥當勞今年7月巨無霸單價約5.65美元（約43.95港元），全球僅有瑞典、挪威、瑞士和陷惡性通脹的委內瑞拉高於美國。相對而言，香港麥當勞的巨無霸售價較美國當地低52%，與台灣被低估55%，齊為調查中全被低估的已成熟經濟體。 

巨無霸指數背後邏輯是麥當勞全球化下，產品幾乎同質，各地「巨無霸」價格一定程度能反映當地購買力平價水平，提供一個簡易化比較。

鮑威爾：倘明年中看到通脹預期上升嚴重風險 將會加息，可見【下一頁

麥當勞以外，美國許多餐館也在提高菜單價格，抵消工資、肉類、包裝、植物油和其他商品成本上漲壓力。

星巴克上周三就表示，將把美國員工的平均時薪從目前的約14美元提高到17美元，而包括墨西哥餐廳Chipotle Mexican Grill、Del Taco Restaurants和Chili在內的連鎖餐廳最近幾周告訴投資者，它們已經考慮提價以彌補成本。

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美股 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 星巴克 美國聯儲局 美國 通脹

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