【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽　虛擬貨幣「SQUID」作入場費

Netflix自家創作韓劇「魷魚遊戲」（Squid Game）熱爆全球，Squid Game項目公司日前更推出一款名為SQUID（魷魚幣）的虛擬貨幣，讓用戶作為參與魷魚遊戲線上錦標賽的入場費。

據悉，該魷魚遊戲線上錦標賽預計於今年11月舉行，當中的遊戲項目就是Netflix劇集內出現的6種，想要參加遊戲預計要花費15,000的虛擬代幣。據Squid Game白皮書提到，是次錦標賽參加的人數愈多，獎勵愈大，與劇集中的魷魚遊戲情境相同。該公司僅收取10%的遊戲玩家入場費，剩下的90%則全數予參賽者來平分。經過該6輪比賽後，最終贏家將可獲得巨額的「魷魚幣」。不過輸了亦不會取玩家性命。

參賽者須購買NFT

另綜合外媒報道，是次比賽的入場費現高達33,450美元（約26億港元），還有某輪遊戲會要求參賽者購買訂製的NFT，部分NFT是以魷魚游戲的角色裝扮為主，例如全身桃紅色的警衛工作服及覆蓋全臉的黑色面具。

事實上，該「魷魚幣」在10月20日開放預售，隨後在1秒內便售罄，成為狗狗幣（Dogecoin）及柴犬幣（Shiba Inu coin）之後，又一以惡搞為主題獲得關注且市價莫名大漲的加密貨幣。魷魚幣的市值更已衝破1.74億（約13.5億港元）美元。

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責任編輯：張寶燕