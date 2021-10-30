▲ 【港元存款】有間銀行推高息活期利率高達5.88厘 3個月賺超過5000元利息

低息環境持續，港元存款利率長期都貼近零息，但有間銀行就延長高達5.88厘的活期港元存款優惠。由即日起，信銀國際存入合資格新資金，可享遞增式利率，最後一個月的利率更高達5.88厘，新資金上限高達100萬元。假設11月底登記並存放100萬元資金至明年2月底，3個月即賺超過5,000元利息。

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信銀國際向新客戶推出高達5.88厘的港元活期存款優惠。即日起至11月29日，在登記日開始起計過去12個月內未曾持有信銀國際任何銀行戶口或服務的客戶，存入新資金1萬元至100萬元，並登記「大富翁存款」，即可享特惠利率。

活期利率以遞增式計算，登記日起至12月31日的利率0.18厘、明年1月份的利率0.28厘、2月份的利率5.88厘。若以上限100萬元計，3個時段可賺的利息分別150元、約233元及4900元，3個月即賺利息約5,283元。

活期存款優惠同時適用於現有客戶，但最後一個時段的利息就會降至1.38厘，但仍然較市面上的港元定期存款利率更高。

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