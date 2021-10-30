【輝瑞疫苗】FDA准5至11歲兒童接種 配方更易儲存

全球新冠肺炎疫苗接種進度不一，部分國家如美國已計劃為兒童接種。美國食品及藥物管理局（FDA）批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，成美國首款獲准向兒童使用的新冠疫苗。據悉，5至11歲兒童接種的疫苗劑量，是12歲或以上兒童劑量的3分之1。

美FDA支持5至11歲接種輝瑞疫苗 涉3000萬兒童 【下一頁】

FDA周五（29日）表示，審查對4,700名5至11歲兒童的研究後，批准為該年齡階段兒童接種輝瑞疫苗（Pfizer）。FDA代理局長伍德科克（Janet Woodcock）表示，明白家長、監護人、學校工作人員和兒童一直期待授權落實，為年幼的兒童接種新冠疫苗，將使美國更快恢復正常生活。伍德科克強調，FDA已嚴格評估數據，疫苗符合當局訂立的標準。

疫苗數據將交予美國疾控中心（CDC）審議，外界預料CDC咨詢小組將在下周二（2日）召開會議，屆時將有最終決定。若CDC批准授權，5至11歲兒童最快可在11月初開始接種。

美FDA擴大疫苗加強劑接種對象 支持「溝針」 【下一頁】

美國國家公共電台（NPR）報道，5至11歲兒童的單劑疫苗劑量，是12歲或以上兒童劑量3分之1，次劑可在打首劑疫苗21日後接種。疫苗配方亦略有不同，可在雪櫃除儲存長達10周，令各地機構更易保存。

FDA疫苗及相關產品應用部臨床副主任芬克（Doran Fink）透露，5至11歲兒童確診個案佔美國整體9%，佔兒童確診病例的4成。輝瑞公司早前表示，旗下疫苗對該年齡階段兒童有效率達90.7%。

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責任編輯：李俊儀