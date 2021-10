▲ 【Tesla】新加坡神秘富豪廖凱原自爆為Tesla第三大個人股東 持股更勝科技女股神

特斯拉(Tesla,美:TSLA)股價屢創新高,不單令創辦人馬斯克(Elon Musk)成為世界首富,也令重注Tesla的股東大賺,當中不乏神秘富豪。新加坡華裔富豪廖凱原(Leo KoGuan)近日自爆持有Tesla逾630萬股,市值相當於70億美元 (約546億港元),持股更勝知名投資者Cathie Wood旗下 ARK 投資。廖凱原最新豪言:「我會孤注一擲,所有金錢都會擲在Tesla上(I’m all in. Any money I have I spend on Tesla)」。

廖凱原持股並非「吹牛」,他最新接受訪問時向外電展示銀行帳戶紀錄,證明自己在9月底持股631萬股Tesla,而且尚有182萬股看漲期權,行使價450至550美元,遠低於Tesla現價1114美元。若單計行使期權,廖凱原已可大賺11.1億美元(約87億港元)。

廖凱原持股僅次於馬斯克和甲骨文(Oracle)創辦人Larry Ellison,為Tesla 第三大個人股東。

廖凱原現年66歲,於印尼出身,具有紐約法學院法律博士學歷。據公開資料,他與前妻李泰一起經營軟件服務企業SHI,其後投資房地產,曾控股上海新天地兩家超五星酒店。

廖凱原行事不算低調,2020年他接手Dyson 創辦人James Dyson的新加坡天價豪宅,也曾引起報道。

他最新接受多家外電訪問提及對Tesla看法,他認為即使Tesla股價很高,但其最創新、最能幫助人類減碳目標,未來表現也會「超乎想像」(unbelieveable),可成為全球唯一最大的公司。

曾百度、蔚來 去年初高峰持1200萬股Tesla

他聲稱,自己於2019年曾投資百度、蔚來、Nivdia等不同股份,但目前單一持股Tesla 。他也補充投資不無風險,如他在2020年初曾持有230 萬股Tesla ,分拆後相當於現時1200萬股,但股市因全球爆發新冠大流行而大挫,損失慘痛,持股一度減少至數千股。他呼籲散戶投資者即使深信Tesla前景,都要小心控制風險,尤其是孖展借款。

他表示,自己還有使用少量孖展投資,也有其他融資方式,才有目前持股水平,但強調未來將會捐出全副身家。

