▲ 【Tesla】新加坡神秘富豪廖凱原自爆為Tesla第三大個人股東 持股更勝科技女股神

特斯拉（Tesla，美：TSLA）股價屢創新高，不單令創辦人馬斯克（Elon Musk）成為世界首富，也令重注Tesla的股東大賺，當中不乏神秘富豪。新加坡華裔富豪廖凱原（Leo KoGuan）近日自爆持有Tesla逾630萬股，市值相當於70億美元 （約546億港元），持股更勝知名投資者Cathie Wood旗下 ARK 投資。廖凱原最新豪言：「我會孤注一擲，所有金錢都會擲在Tesla上（I’m all in. Any money I have I spend on Tesla）」。

廖凱原持股並非「吹牛」，他最新接受訪問時向外電展示銀行帳戶紀錄，證明自己在9月底持股631萬股Tesla，而且尚有182萬股看漲期權，行使價450至550美元，遠低於Tesla現價1114美元。若單計行使期權，廖凱原已可大賺11.1億美元（約87億港元）。

廖凱原持股僅次於馬斯克和甲骨文（Oracle）創辦人Larry Ellison，為Tesla 第三大個人股東。

圖看廖凱原訪問金句、新加坡大宅

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Tesla破頂越1100美元 馬斯克成首位3000億美元富豪、貝佐斯遭拋離1000億，可見【下一頁】

廖凱原現年66歲，於印尼出身，具有紐約法學院法律博士學歷。據公開資料，他與前妻李泰一起經營軟件服務企業SHI，其後投資房地產，曾控股上海新天地兩家超五星酒店。

廖凱原行事不算低調，2020年他接手Dyson 創辦人James Dyson的新加坡天價豪宅，也曾引起報道。

他最新接受多家外電訪問提及對Tesla看法，他認為即使Tesla股價很高，但其最創新、最能幫助人類減碳目標，未來表現也會「超乎想像」（unbelieveable），可成為全球唯一最大的公司。

曾百度、蔚來 去年初高峰持1200萬股Tesla

他聲稱，自己於2019年曾投資百度、蔚來、Nivdia等不同股份，但目前單一持股Tesla 。他也補充投資不無風險，如他在2020年初曾持有230 萬股Tesla ，分拆後相當於現時1200萬股，但股市因全球爆發新冠大流行而大挫，損失慘痛，持股一度減少至數千股。他呼籲散戶投資者即使深信Tesla前景，都要小心控制風險，尤其是孖展借款。

他表示，自己還有使用少量孖展投資，也有其他融資方式，才有目前持股水平，但強調未來將會捐出全副身家。

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