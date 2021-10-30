G20或承諾2050年實現碳中和 峰會料聚焦應對氣候變化

二十國集團峰會（G20）在羅馬當地時間周末舉行，外界關注峰會議題。有外媒引述草擬聯合公報內容報導指，是次G20峰會將聚焦共同應對氣候變化危機。報導指，G20集團將承諾採取緊急措施，到2050年時實現碳中和。

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《路透社》引述是次G20峰會草擬的聯合公報內容報導，峰會將集中討論共同應對氣候變化危機議題，為下周舉行的聯合國氣候變化峰會作準備。二十國集團領導人將會在會上承諾採取緊急措施，努力控制全球氣候變暖溫度，保持在較工業革命前上升1.5攝氏度。草案指，政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）報告令人震驚，二十國集團響應科學界號召，承諾發揮領導作用應對氣候變化帶來的生存挑戰。

報導指，二十國集團或會承諾至2050年時，實現全球實現碳中和。惟《路透社》表示2050年的時間訂立仍在談判，部分最大污染國指無法達至2050年目標，中國目標或定於2060年。

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據悉，二十國集團排放的溫室氣體佔全球總數約8成。報導指G20國集團將重申致2025年時，逐步取消化石燃料補貼承諾，抑制煤電發展。各國領導人將盡最大努力，避免增建新的燃煤發電廠。將在今年年底前結束海外燃煤電廠的公共融資計畫，目標在2030年代落實「大幅脫碳」（largely decarbonised）電力系統。但報導同時承認，2030年時間訂立亦處於談判階段。

報導表示，二十國集團還將承諾2030年時，大幅減少甲烷排放數目。發達國家願意為資助較貧窮國家生態轉型，即進行氣候融資（climate financing）。草案強調，在有意義的緩和措施和具透明的背景下，發達國家履行共同承諾十分重要。到2025年時候，將每年透過公共和個人集資1,000億美元（約7,800億港元）資助發展中國家所需。

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責任編輯：李俊儀