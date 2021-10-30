【科技一周回顧】Facebook改名「Meta」　蘋果　iOS 15.1、macOS Monterey正式登場

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

在Facebook Connect 2021大會上，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）正式宣佈公司改名成「Meta」。

外界指，Facebook作出改名的決定，是想與頻頻陷入私隱爭議及醜聞的社交平台Facebook脫鉤，突顯該企專注轉向以虛擬現實為主的新興平台。

據外媒《The Daily Beast》最新報道，有烏克蘭黑客以第三方程式非法盜取近1.78億名Facebook用戶資料，並遭放到黑市論壇上兜售。Facebook近日已法庭申請向該黑客發出禁令，並提出控告。

iOS 15.1的更新中，iPhone 13 Pro系列用家期待已久的ProRes 錄製格式終正式登場。而作為Mac年度重大更新正式版的macOS Monterey，有新版的Safari、全系統翻譯、新捷徑App、圖像文字判讀與編輯、快速備忘錄等新功能。

有部分網民日前已經成功入手該蘋果擦拭布並取得現貨分享，有海外網民更在Twitter上分享擦拭布的實物圖片，為各位果迷開箱。

為了迎合摺疊手機、大屏幕平板電腦等產品的發展趨勢，Google繼今月初正式推出新作業系統Android 12後，緊接再於Android開發者高峰會（Android Dev Summit）上發布另一作業系統Android 12L。

華為於本周二（26日）舉行2021年香港華為雲峰會，公布多項新雲技術，並探討企業於雲轉型及智能升級的發展及前景。

責任編輯：張寶燕