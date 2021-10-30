【中國最紅主播】「雙11」直播帶貨收入有幾高？　李佳琦直播半日賣貨逾100億元

▲ 李佳琦雙十一單日收入有幾高？ 直播半日已賣出逾100億元商品

內地「雙11」電商促銷季已經在十月底開始預熱，阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶由10月20日開始，已經進行首輪促銷。內地「主播一哥」李佳琦，在首日直播了大概12.5個小時，經其直播間產生的銷售額已經高達106.5億元（人民幣，下同），相當於阿里巴巴去年雙11平台總成交額的2%。

看李佳琦如何「還價」拎折扣

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主播一般收入來源：佣金+「坑位費」

內地主播「帶貨」最大的收入，來源於商家支付的佣金。商家將會根據銷售額，支付一定佣金予主播及其所在的直播平台。根據東吳證券的研究報告顯示，商家支付給主播和平台的佣金比例一般為15%至20%，而在淘寶直播中，主播與平台的佣金分成為七三比。若以佣金比例20%計算，李佳琦從商家處實質得到的佣金比例為14%，粗略估計，在10月20日當天，李佳琦的佣金相當於進帳了14.9億元。

除銷售佣金外，當紅主播在自己直播間中介紹產品、展示購買鏈接、推介熱門產品等，都會向商家收取俗稱的「坑位費」。有內媒引述業內人士指，李佳琦、薇婭這樣的頭號主播，「坑位費」一般在6萬至8萬元不等，若以李佳琦10月20日展示了439件商品計算，這部分收入至少達2634萬元。加上佣金收入，李佳琦單日的收入或高達約15.2億元。

根據淘寶直播平台統計的數據，李佳琦的直播間在10月20日當日合共上架439個商品，預計銷量達3615.81萬單。排名第二位的「主播一姐」薇婭銷售額達82.52億元，但自第三位起這一數據已經出現斷層，第三位的雪梨銷售額僅為9.3億元。

力谷銷售額 主播與商家傾折扣

近年電商平台在「雙十一」促銷季的補貼力度有所下降，因此直播帶貨出現的商品折扣，成為吸引消費者的重要因素。而頭號主播在擁有眾多粉絲後，供應鏈方面有更強的談判能力，在直播間推出的商品有相對較大的促銷優惠，吸引消費者「蹲」在直播間準備掃貨。

如李佳琦在與完美日記的談判中，就要求某一款唇膏以接近成本價，在10月20日夜晚推出兩隻套裝銷售，或者折扣較小的唇膏要加贈兩支唇釉。而在李佳琦當晚的直播間中，折扣力度大的商品還會在上架後還遇到「一秒清空」的情況，不少消費者指自己「手速不夠」，希望優惠能夠返場。

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記者：梁安琪