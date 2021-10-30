英國慳妹35歲達財務自由 如何成功慳出過千萬 ?

能夠於短時間內賺到足夠退休的積蓄，並提早退休，是不少人的夢想。英國就有一位女子，她跟丈夫也非常節儉，不斷努力存錢，成功於35歲時儲到100萬英鎊（約1,071萬元），實現財富自由及退休。她分享自己理財方式的重點，是強調：「擁有自由和選擇才是最大的成功」。

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綜合外媒報道，英國一名叫凱蒂（Katie Donegan）的女子，雖有幸入讀牛津大學，但在18歲就輟學，前往哥斯達黎加旅行，在那裏她遇到了43歲的艾倫，她的儲蓄之旅才真正式展開。其後他們一起返回英國，凱蒂開始在倫敦大學學院攻讀統計學學位，與父母住在一起以節省成本。由於她討厭負債，因此她也吃得很便宜，沒有買任何新衣服。削減成本，意味着他們能夠節省4.2萬英鎊（約45萬元），他們於2010年11月在貝辛斯托克購買了價值16.7萬英鎊（約180萬元）的兩房公寓。

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當時，Katie是一名精算師，年收入為2.85萬英鎊（約30.6萬元），而Alan是一名自僱人士，教企業如何做演講。為了節省更多金錢，他們每天自備午餐，同時也使用二手汽車。就算在2013年7月結婚時，他們也只是租用當地的社區會堂，並以電子郵件發送邀請請朋友前來參加婚禮，並自己為場地做裝及提供飲食以降低成本。

及至2014年底，經過幾次晉升，凱蒂的年收入達到了5.8萬英鎊（約62.3萬元）；至於艾倫當時的收入約為6.3萬英鎊（約67.7萬元），這意味着這對夫婦每月總共可以存入3,000英鎊（約3.2萬元）。盡管這對夫婦的薪水大幅增加，但她仍決心保持較低的支出。

然後，這對夫婦決定將積蓄用於購買上市公司的股票，並炒股賺錢為生。凱蒂和艾倫對股票市場進行了深入研究，提高賺錢的機會。而他們的儲蓄目標受到FIRE（財務獨立，提前退休）運動的啟發，該運動涉及盡可能降低支出並節省每一分錢。

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至2015年時，這對夫婦已有29.1萬英鎊（約312.6萬元）的儲蓄，事實上，他們為自己設定了在三年內擁有100萬英鎊（約1,071萬元）的儲蓄和投資的目標，為達到目標，他們堅持用舊車，而且更專注研究如何投資股票市場。

最後至2018年9月，他們已儲到約89.8萬英鎊（約964.6萬元）儲蓄和投資，再於2019年3時完成儲到100萬英鎊的目標，現年37歲的凱蒂說，他們的投資現在每年產生6.5萬英鎊（約69.8萬元），意味着他們的投資足夠退休。

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記者：陳詠妍