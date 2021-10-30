【新盤開售】日出康城新盤海茵莊園首輪開售438伙 折實價388.8萬元起 代理：年輕客戶比例高 料約一半有「父幹」

發展商積極推新盤，九建發展旗下將軍澳日出康城新盤海茵莊園周六（30日）首輪銷售438伙，海茵莊園折實價錢由388.8萬元起，首輪截收6,227個認購登記，超額認購約13倍。海茵莊園自推出以來，已成市場焦點，皆因入場金額細，吸引不少年輕買家捧場，有代理估計該行買家中約有一半為「有父幹」上車。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，海茵莊園首輪開售，獲市場大批買家追捧，預期銷情非常理想。其中美聯AB組客戶出席率約8成，用家比例高達8成。布少明稱，美聯有買家擬「連購2伙」，購入2伙1房單位，涉資額約1,300萬元，料購入作投資用途。

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他續稱，日出康城發展規模龐大，不少客戶睇好該區前景，加上項目入場門檻低，故獲市場熱捧。值得注意的是，項目年輕客戶比例高，佔比近8成，料當中約半數「有父幹」。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有意購入海茵莊園的準買家中，其中A組有2組買家入市2間，其中一組購入2伙1房單位，以即供價計算，涉資逾1200萬元。本公司B組買家出席率近8成，以同區用家為主，因該組已預先抽籤，現場秩序良好，估計今日可順利沽清首批單位，若成功沽清，可創2020年6月後周六單日單一新盤成交量新高。

市場消息指，截至周六下午5時，海茵莊園約沽出204伙。

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記者：陳詠妍