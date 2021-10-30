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【老字號專訪】紅A第三代傳人梁馨蘭 疫情下生意多到「做唔停」 如何堅持帶領72年品牌跳出「Comfort Zone」?

理財智慧 03:03 2021/10/30

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「紅A」這個老字號是過去幾代香港人的集體回憶，可能不少千禧世代對這品牌感到陌生，但紅A的產品卻已早已融入大家的日常生活中：學校禮堂中的靠背椅、快餐店的托盤、家中的衣物箱、廚房中的砧板，也不難見到她的「蹤影」。

擁有72年的歷史的「紅A」，是少數僅存堅持「香港製造」品牌。星光實業第三代傳人、集團業務拓展總監梁馨蘭，於2010年接手家族生意，至今已踏入第11年。沒有顯赫的家族背景，只有祖父那一代買下的新蒲崗廠房，及一批老員工，梁馨蘭於過去十多年間，卻成功「守業」，更令品牌踏上創新之路，公司本業每年保持約20%的增長；去年疫情下生意更「做唔停」，錄得近10%的增幅；為了令公司走得更遠，梁馨蘭仍堅持跳出「Comfort Zone」，數年前毅然開展廚具產品代理生意，為何她堅持帶紅A這個傳統品牌帶來穩中求變？

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時間回到6至8年前，當時紅A的生意正穩定發展，但梁馨蘭卻意識到公司的發展處於樽頸位置，也看到隱藏的危機，就是來自香港、內地，甚至外國的競爭對手，「特別是來自內地的競爭，我們的產品一定不夠他們的產品平。香港的生產成本較高，沒有可能做出價錢比內地低的產品。有客戶問我：『同一件產品內地賣2元，為何我們要賣10元？』」

【iM人物專訪】 跳出comfort zone尋新路 紅A第三代掌門人談經營之道，詳見【下一頁

梁馨蘭說，當客戶有更多選擇，也開始對公司的產品的價錢提出疑問，「這時間我們更不可能將貨就價，其實紅A的產品是採用最靚的原材料，我們會否為了將產品的價錢壓低至2元，而使用質素較差的原材料？我覺得這是不可能的，我不想讓自己的品牌在顧客心目中的形象及價值降低。」

主業生意穩定，定單仍源源不絕，但梁馨蘭也明白到客人會隨時變心，「商業的社會是很現實的，客人隨時會容易變心，有如談戀愛一般，當客人覺得你不適合的話，就會找第二個品牌。情況有等於你一向買入一個品牌的衣服，當那個品牌每一年都是推出類似的款式時，你也有可能想轉換一下購入其他品牌，這是一樣的道理。」梁馨蘭也曾遭遇過數次被客人「放飛機」的慘況，「有些客人沿用我們的品牌，之後在內地找了另一個供應商，最後沒有在買入我們的產品，當時我們已買入了大量原材料。換言之，客人會隨時改變，我覺得自己要增值，要保住自己的生意。」

【iMoney專訪】由護膚代理跳入老牌餅店　恆香CEO冀提升唐餅文化價值，詳見【下一頁

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「我們自己意識到，是時候要走出『Comfort Zone』，決定要趁主業仍穩定時發展，就算輸了，起碼仍有本業在。客戶十分信賴我們的品牌，只要我們不降低自己的水準、品質及安全，我覺得不太難留住我們的客戶。」

梁馨蘭表示，希望做一些業務，可以迎合未來10年的市場，於是就在如何於服務上增值去考慮，不是單純為客戶提供產品，而是為客戶提供服務，最後決定開展廚具產品代理生意。公司代理的國際知名厨具設備品牌，由當時約11個，發展至現在有近40個品牌，包括廚房的刀具、洗碗機、慢煮機、大型雪櫃等，早前更引入了不少智能化的產品，如高速焗爐蒸烤箱、蔬果處理機、電動切片機等，品牌來自全球各地，包括意大利、日本、英國、韓國及台灣等地。

【iMoney專訪】恆香CEO 四招保住百年招牌　堅持「立新不破舊」（下），詳見【下一頁


以上業務於2019年推出，梁馨蘭坦言，初推出業務時，客戶也需要時間去消化，「不少客戶的反應，是覺得紅A的主業是做塑膠產品，但做機械的話，他們是未消化到，因此這業務需要若干時間去播種。」去年的疫情，正好為這門業務更為市場所了解；同時疫情下租金回落，不少個體戶嘗試創業，近年不少餐廳、咖啡店等開業，廚具產品代理生意剛好迎合這股潮流。梁馨蘭強調，這個行業不是「賺快錢」的行業，現時仍處於起步階段，需要一步一步發展，預計需時3至4年時間才可以站穩腳步。

以上內容輯錄自730期《iMoney Focus》封面故事。

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記者：陳詠妍

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