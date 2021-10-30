粉嶺新屋邨坐落山谷中環境超正 設生態保護區 罕有蝴蝶大量原生物種都搵到

近來政府加快興建公屋，但在建屋的設計也毫不馬虎，運輸及房屋局局長陳帆於周六就在網誌中介紹了位於粉嶺新屋邨暉明邨，該屋邨設立生態保護區，保護水道及部分原生物種棲息地。



陳帆表示，房委員在設計公營房屋時，除致力全速推展項目，亦非常關注與自然環境的融合，在滿足人類住屋需要時，盡力保育原生物種可以永續發展，同時讓居民坐擁怡人景致。他表示，粉嶺暉明邨的生態花園項目剛榮獲香港園境師學會頒發「2021年專業園境獎」，嘉許項目對生態和可持續理念進行深入研究並能貫徹實行。



他指出，在設計位處山谷的暉明邨時，採取了多項措施，保育在生態評估時發現、棲息在附近水道及樹林的大量原生物種，如蝴蝶、雀鳥和蠑螈。他們透過設立生態保護區，保護水道及部分原生物種棲息地。在水道及鄰近五米範圍內，選用鑽孔樁代替常見的撞擊式打樁，減少對原生物種帶來的震動和噪音滋擾，避免影響牠們冬眠。

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暉明邨內亦設有面積約2,000平方米，廣種了本土原生樹木和灌木的生態過渡區。區內的蝴蝶品種約有78種，佔香港蝴蝶品種總數三成，更包括香港罕有的蚜灰蝶和薰衣琉璃灰蝶。

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在生態過渡區內的生態花園內，種植了如龍船花和馬利筋等蝴蝶群喜歡的植物，希望蝴蝶能繼續在區內棲息與覓食。暉明邨竣工後，當局從監察結果得知，生態過渡區成功回復蝴蝶品種的多樣性，成果令人欣喜。而綠樹成蔭的生態花園，亦為居民提供蝶舞翩翩、明媚自然的休憩空間，讓人類與原生物種真正做到融合共處，各有所居。

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除了保育生物多樣性外，暉明邨設計時亦考慮永續再生概念，採用了零灌溉系統，在特定園圃下放置收集箱，儲存雨水和附近的地下水作灌溉，減少消耗食水。

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陳帆又指，在設計公營房屋時花了不少心思的同時，他們亦理解各界對公屋輪候時間的關注，一直努力增加供應。當局在過去數年持之以恒覓地，漸見成績。在有足夠的土地供應，和公屋一般家庭新增申請數目維持平穩下，公屋平均輪候時間有望在第二個五年期(即2027/28至2031/32)出現較明顯的改善。



現時當局覓得約350公頃土地，可興建約330,000個公營房屋單位，可以滿足未來十年預計301,000個公營房屋單位需求。在全速推行下，這批約330,000個單位，預計有約100,000個單位會在明年至2026/27年間落成。

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記者：陳詠妍