【疫苗接種】港府專家將商討兒童接種新冠疫苗 專家料通過機會大 復必泰接種年齡或降至5歲

全球新冠肺炎疫苗接種率持續提高，美國也計劃向兒童接種疫苗。美國食品及藥物管理局正式授權，可為5至11歲兒童接種輝瑞與BioNTech新冠疫苗。香港方面，本港專家組將於周六（30日）下午開會討論，下調復必泰疫苗接種年齡至5至11歲兒童的建議，專家預計很大機會通過。



早前美國食品及藥物管理局正式授權，可為5至11歲兒童接種輝瑞與BioNTech新冠疫苗，成為美國首款適用於兒童的新冠疫苗，預計可以為2,800萬名美國兒童接種。

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日前香港政府專家指5至11歲兒童注射三分之一劑量的復必泰疫苗，對變種病毒保護力高，而且沒有嚴重副作用，預計本港在一至兩個月後可以安排兒童打針，委員會亦會審視3至17歲人士接種科興疫苗的數據。



新冠疫苗顧問專家委員會成員、港大內科學系臨床教授孔繁毅周六早上於電台節目表示，美國輝瑞藥廠早前完成兒童接種新冠疫苗的第3期臨床研究，本港專家組於下午將開會討論，下調復必泰疫苗接種年齡至5至11歲兒童的建議，預計很大機會通過，兒童須接種2劑的劑量將會是成年人的3分之1，藥廠的中期報告顯示，兒童接種疫苗的保護率高，安全而有效，並無出現患心肌炎的個案。

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孔繁毅又指，目前只有小部分青少年接種一劑復必泰疫苗，但保護力對Delta變種病毒不足。他認為，要視乎疫情及需要，又說若在接種第一劑後相隔8至12周再接種第二劑，出現心肌炎的機率會更低，目前出現心肌炎亦不常見。

政府公布，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃展開至今，政府已為參與計劃人士接種約9,027,600劑疫苗。其中，約4,610,000人已接種第一劑疫苗，約4,417,600人已接種第二劑疫苗。



在已接種第一劑疫苗的人士中，約1,677,300人接種科興疫苗，約2,932,700人接種復必泰疫苗；在已接種第二劑疫苗的人士中，約1,616,800人接種科興疫苗，約2,800,800人接種復必泰疫苗。



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記者：陳詠妍