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【著數優惠】港人集體回憶Pizza Hut沙律吧回歸 堂食消費加40蚊即可玩1次「沙律層層疊」

理財智慧 12:35 2021/10/30

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香港首間必勝客餐廳（Pizza Hut）於1981年在尖東開業，至今已有40年歷史，相信不少港人也試過到其沙律吧玩「沙律層層疊」，但自從2003年一場『沙士疫症』，《必勝客》以衛生為由，順勢取消沙律吧，因為少了砌「沙律塔」的樂趣，自此沙律吧就成為港人的集體回憶。

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為慶祝其成立40週年，於11月1日至12月10日期間，Pizza Hut經典沙律吧將會回歸40天，客人在午市及晚市時段惠顧Pizza Hut的其中10間分店（詳見以下資料）供應任何食物，加40元就可享用健康又豐富的自助沙律吧一次，可以「任夾」沙律吧中的多款配料，包括沙律菜、車厘茄、粟米粒、菠蘿肉、啫喱糖等，食客可以將心愛的沙律配料一層一層疊高放於沙律碗中，重拾港人的集體回憶。


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而餐廳的每張桌子亦會設有量度尺，為食客的精心炮製的沙律塔作品「度高」，讓大家打卡上載至社交平台，跟親朋好友比拼一番。


適逢40周年，香港必勝客特意準備了一系列全新口味薄餅及精彩優惠，包括新登場必勝叉燒批、蜜糖五味芝士批、三杯雞必勝批及燕麥批底，以及其他菜式如香草醬烤雞扒漢堡、及香辣大蝦美式什錦飯配烤雞扒及香蒜白酒蜆肉寬條麵可供選擇。

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此外，由即日起至2021年11月14日，香港必勝客所有單點必勝批外賣自取（至少一個必勝批）和外送速遞（至少兩個必勝批）推出五折優惠，和食客一同慶祝香港必勝客40周年。

 

香港必勝客沙律吧

推廣日期：2021年11月1日起至12月10日

10間指定分店 ：

  • 銅鑼灣波斯富街24-30寶漢大廈3-4樓
  • 香港堅尼地城卑路乍街72號2樓L201號舖
  • 佐敦白加士街42-50號金寶樓1樓及地下部份7號舖
  • 九龍橫頭磡樂富廣場2樓2201-04號舖
  • 九龍牛頭角道77號淘大商場2期1樓173-175及176-187號舖
  • 九龍黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館地下G06E，G06F及 G06G號舖位
  • 新界沙田沙田中心商場3樓32C,56 & 69B號舖
  • 新界西貢將軍澳康城路1號康城第二層203A號舗
  • 元朗大馬路123號開心廣場2樓201號舖
  • 天水圍天恩路12-18號嘉湖銀座1期1樓163-176號舖

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記者：陳詠妍

必勝客 Pizza 著數優惠

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