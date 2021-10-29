雷蛇兩大股東股權或易手 股份下周一復牌

遊戲設備供應商雷蛇(01337)或出現股權易手。公司表示，董事長、執行董事兼控股股東陳民亮及非執 行董事兼主要股東 Lim Kaling 正在與金融投資者洽談，以探討一項涉及公司潛在交易的可能。雷蛇表示，其交易結構尚未確定，各方無法肯定該洽談最終會導致各方就潛在交易的條款達成共識，集團亦申請在11月1日(下周一)復牌。

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雷蛇表示，目前陳民亮及Lim Kaling分別持有公司34.35%及23.46%權益。

今年6月，陳民亮及Lim Kaling亦曾出售公司2.75億股股份，套現約6.6億元。雷蛇當時回應指，控股股東及主要股東是次售股純粹是出於財務管理目的，如管理其個人入息稅項等；又指隨著公司發展，股東減持亦屬自然之事。公司當時又指，而該次配售有長期投資者的參與，反映公司基本面強勁及穩健，而出售事宜亦無損陳民亮的控股股東地位，亦不會影響公司的營運；陳民亮將繼續推進公司成長及執行其長期增長策略。

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