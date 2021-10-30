▲ 【Tesla】Tesla破頂越1100美元 馬斯克成首位3000億美元富豪、貝佐斯遭拋離1000億

特斯拉（Tesla，美：TSLA）周五股價再破頂，突破1100美元關，全日大升3.4%，報1114美元。據彭博億萬富豪數據顯示，Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）身家達到3110億美元，單日大增93億美元。同一時間，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）績後股價跌2%，拖累創辦人貝索斯（Bezos）身價縮水至不足2000億美元，馬斯克差距擴大至1000億美元。

馬斯克是首位財富達到3000億美元的富豪。

汽車租賃公司Hertz周四表示，可能會將Tesla電動車訂單由之前的10萬輛增至20萬輛。另外，Tesla據報向寧德時代預訂45吉瓦時磷酸鐵鋰電池，對應近80萬輛電動車。

高盛早前將Tesla目標價，從905美元大幅上調24%至1125美元。分析師指，Hertz對Tesla的訂單將有助公司保持強勁的增長和利潤率。

投行Piper Sandler分析師將Tesla目標價上調至1300美元，為華爾街最高水平，預計Tesla的銷量在2030年將達到1150萬輛的峰值，意味公司在全球市場份額排名第一，並提高了Tesla毛利率的預期。

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編輯：區嘉俊